Die Meinung unserer Leser ist hier genauso eindeutig, wie auch kontrovers. Einige sehen hier einen eindeutigen Fehler des Busfahrers, welcher ein Kind hilflos auf der Straße stehen ließ, andere finden es unverantwortlich, Kinder in diesem Alter alleine zur Schule fahren zu lassen. Egal, wem man die Schuld an dem Vorfall gibt, in einem Punkt scheinen sich unsere Leser einig zu sein: Das Wohlergehen und die Sicherheit der Kinder sollte stets an erster Stelle stehen.