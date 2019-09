In unmittelbarer Nähe zur Altstadt. Die Partie wird dann am 13. Oktober um 20.45 Uhr angepfiffen, am darauffolgenden Vormittag geht’s zurück nach Wien. Hoffentlich mit drei Punkten im Gepäck. So wie beim ersten Kräftemessen in der laufenden Qualifikation. Letzten Juni hatte es in Klagenfurt ein 1:0 für Österreichs Truppe von Teamchef Franco Foda zu bejubeln gegeben. Rot-weißrot braucht allerdings einen neuen Matchwinner. Denn der damalige Goldtorschütze Guido Burgstaller hat mittlerweile seine Teamkarriere beendet.