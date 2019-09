Die Unterstützung der Grauen Wölfe (türkische Rechtsextremisten, in der Vergangenheit und besonders in den 1970er-Jahren zahlreiche Gewalttaten und Morde begangen haben; Anm.) ist auf den Websites und in der Moschee omnipräsent. Feindbilder der türkischen Rechtsextremisten sind Kurden samt PKK, Juden, Christen, Armenier, Griechen, Israel, die EU, der Vatikan und die USA.