Mille Crêpes Cakes zählen in New York zu den heißbegehrtesten Süßigkeiten. Kunden sind gerne bereit, für die Leckerei tief in die Tasche zu greifen - und genau das hatte ein Lieferant einer Bäckerei nun zu seinem eigenen Vorteil genutzt: Der Mann zweigte ganze 1020 Stück der Torten ab und prellte seinen Arbeitgeber um satte 90.000 Dollar (rund 81.000 Euro).