Die Frau aus Linz war Montagnachmittag gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten von der Gajacher Alm in Richtung Alm hintern Brunn unterwegs. Bei einer Abfahrt über einen Wandersteig auf einer Höhe von über 1300 Metern blieb sie mit dem Vorderrad an einer Baumwurzel hängen. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen an der Schulter zu. Die Verletzte konnte noch selbstständig absteigen. Sie wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.