Harald Vilimsky hat am Montagabend wieder einmal für einen denkwürdigen Auftritt in der „ZiB 2“ gesorgt. Äußerst ungehalten reagierte der FPÖ-Generalsekretär auf Vorhalte des Moderators Armin Wolf, mit dem er bereits im April aneinandergeraten war. Vilimsky verteidigte die nicht amtsführende Wiener Stadträtin Ursula Stenzel wegen ihrer Rede bei einer Identitären-Veranstaltung und sah die rechten Ausfälle diverser blauer Funktionäre als weniger wichtiges Thema. Die Rücktrittsaufforderung der ÖVP an Stenzel wies er empört zurück, Türkis-Blau will er hingegen fortsetzen.