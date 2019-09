In seinem „Hödlmoser“ meint Reinhard P. Gruber: „da der steirer eine gute merkgabe hat, jodelt und singt er so schön wie kein anderer mensch; deshalb ist die steiermark auch das land der schönsten volkslieder in der ganzen welt.“ Würden Sie das unterschreiben?

Nicht ganz, denn ich bin mit einem Kärntner verheiratet und meine Mutter ist ebenfalls Kärntnerin - das Kärntnerlied ist nämlich auch nicht zu unterschätzen. Ich bin sehr stolz, dass es bei uns in Österreich überhaupt noch Hausmusik gibt und wir unsere alten Lieder nach wie vor noch singen.