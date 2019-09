Vater half 35-Jährigem bei Aufzucht der Cannabispflanzen

Im Zuge der Nachforschungen stießen die Beamten auf einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich, dem der Handel mit rund vier Kilogramm Cannabisblüten nachgewiesen werden konnte. Beliefert wurde der 18-Jährige von einem 35-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf. Der Gänserndorfer hatte dem 18-Jährigen von Ende 2017 an bis zuletzt rund 6,5 Kilogramm Cannabisblüten weitergegeben. Die Drogen hatte er aus insgesamt 928 Cannabispflanzen gewonnen, die er in einer Indoorplantage gemeinsam mit seinem Vater (59) zog. Insgesamt stellte das Vater-Sohn-Duo so rund 9,5 Kilogramm Cannabisblüten her.