Bei einem Brand in einem Düsseldorfer Krankenhaus ist am späten Montagabend ein Mensch ums Leben gekommen, Dutzende weitere wurden verletzt. Sieben von ihnen erlitten schwere Verletzungen, vier Menschen schweben nach wie vor in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte. Insgesamt erlitten durch das Feuer im Marien Hospital im Stadtteil Pempelfort 19 Personen eine Rauchgasvergiftung.