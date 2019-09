Ein Großbrand in einem Nebengebäude einer Wirtschaft hielt die Feuerwehren rund um Klagenfurt in der Nacht auf Dienstag auf Trab. Der Brand in einem Gebäude in Tentschach bei Pitzelstätten im Klagenfurter Norden konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bis in die frühen Morgenstunden musste Brandwache gehalten werden, um wiederaufkeimende Glutnester zu bekämpfen.