„Ich liebe Sex. Sex macht Spaß. Und ich werde dafür bezahlt.“ Die 30-Jährige geht sehr offen mit ihrem Nebenverdienst um. Sie arbeitet dort in einem legalen Bordell. Im wahren Leben sei sie sehr schüchtern, berichtete sie dem TV-Sender KCCI. Doch in ihrem Job als Sexarbeiterin fühle sie sich stark. Noch dazu ist der Beruf sehr lukrativ. „Das Meiste, was ich bisher verdient habe, waren 55.000 Dollar (ca. 50.000 Euro) in drei Wochen“, so Sears.