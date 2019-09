„Krone“:Nach neun Jahren ohne Heimsieg erlöste nun Charles Leclerc Ferrari mit einem Sieg in Monza, genau wie 1988 ein gewisser Gerhard Berger.

Gerhard Berger: Ja, aber das hat noch eine Ähnlichkeit. Damals war bei Ferrari Michele Alboreto als Vize-Weltmeister und Italiener die Nummer eins. Für ihn war mein Sieg in Monza so gesehen die Höchststrafe.