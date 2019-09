Israels Teamchef Andi Herzog war nach der bitteren 2:3-Niederlage in Slowenien extrem sauer auf seine Mannschaft. „Wenn du solche Gegentore bekommst, das ist nicht professionell, das macht keinen Spaß“, sagte der ÖFB-Rekord-Nationalspieler sichtlich erzürnt nach der Partie. Ja, Herzog schimpfte sich einen Tag vor seinem heutigen 51. Geburtstag richtiggehend in Rage, sein Interview in Englisch ist der Renner im Internet - aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.