Loch in den Rumpf gebohrt

Am Montag hatte die US-Küstenwache zunächst mitgeteilt, dass die vier Seeleute gefunden worden seien und lebten. Dann begann die Bergungsaktion. Einsatzkräfte bohrten zunächst ein Loch in den Rumpf des Frachters, um die Eingeschlossenen mit Wasser und Essen zu versorgen. Danach konnten die Männer ins Freie gebracht werden.