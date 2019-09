Für das gute Gewissen

Bekanntlich sind Elektroautos nicht per se und grundsätzlich umweltfreundlicher als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, und Klimaretter schon gar nicht. Volkswagen bietet den ID.3 jedoch „bilanziell CO2-neutral“ an: „So wird in der Zellfertigung für die Stromspeicher des ID.3 ausschließlich Naturstrom eingesetzt, genau wie in der Komponentenfertigung und anschließend im Karosseriebau, der Lackiererei und der Montage des ID.3 im Werk Zwickau“, heißt es vom Hersteller Dennoch anfallende CO2-Emissionen sollen durch Investitionen in Klimaschutzprojekte kompensiert werden.