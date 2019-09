Es war der 6. Juli 2018, als ein Serbe (24) sein Urteil bekam: 18 Monate Haft, sechs davon unbedingt. Er war an der Massenpanik beteiligt gewesen, die sich im Dezember 2017 im Atrium-West in Wals-Siezenheim abspielt hatte. Schüsse aus einer Gaspistole hatten rund 100 Feiernde in Panik versetzt. Personen wurden verletzt, es kam dabei auch zu Sachbeschädigungen.