Wie berichtet erging der Schuldspruch wegen versuchten Mordes am späten Freitgabend: Eine einzige Geschworenen-Stimme entschied den Prozess-Krimi um die Schießerei im Hans-Lechner-Park in Salzburg-Schallmoos. Damals, am 14. August 2018, schoss S. aus nächster Nähe dreimal auf einen Serben (35), der nur dank einer Not-Operation überlebte. Hintergrund war ein Drogen-Geschäft.