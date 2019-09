Ganz so lange soll’s aber nicht dauern: „Die leerstehenden Büros in den oberen drei Stockwerken werden in den kommenden 14 Monaten zu 27 Mietwohnungen mit jeweils 50 bis 80 Quadratmetern umgebaut“, so Generali-Sprecherin Angelika Knap. Wer künftig auf den 170 Quadratmetern des Modehauses seine Waren präsentieren wird, ist unklar. „Wenn jemand unser Geschäft übernehmen will, stehen wir dem offen gegenüber“, so Wimmer. Nachsatz: „Ich will es aber niemanden einreden, wenn ich selbst nicht dran glaube.“