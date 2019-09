Ein verheerendes Wochenende in den Tiroler Bergen liegt hinter uns: Drei Tote und zahlreiche Such- bzw. Bergeeinsätze, weil sich Wanderer bzw. Bergsteiger unnötig in Gefahr brachten, lautet die Bilanz. Mehrfach waren auch Mitglieder des Deutschen Alpenvereins (DAV) betroffen. Der Trend, dass überforderte Alpinisten unverletzt geborgen werden müssen, wird beim DAV seit rund zehn Jahren registriert. Tendenz steigend!