Würde es nicht um seinen sechsten WM-Titel gehen, hätte Lewis Hamilton beim Formel-1-Rennen in Monza einen Crash mit dem Ferrari von Charles Leclerc riskiert. Das sagte Mercedes-Pilot Hamilton über die Szene, als ihn der spätere Sieger Leclerc am Sonntag bei einem versuchten Überholmanöver in Italien aggressiv blockiert hatte. „Ich wäre nicht ausgewichen, wir wären kollidiert“, erklärte Hamilton.