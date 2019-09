Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am 2. September um 11.20 Uhr mit einem Pkw auf der B38 in Peilstein aus Richtung Kollerschlag kommend in Richtung Peilstein. In ihrem Fahrzeug fuhr eine 17-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach mit. In einer leichten Rechtskurve kam die 18-Jährige mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen den entgegenkommenden Pkw einer 36-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach.