So lange sie im alpinen Skizirkus aktiv gewesen ist, hat man sie immer wieder in Österreich gesehen - in Kirchberg in Tirol nennt sie sogar eine kleine „Kuh-Herde“ ihr Eigen! Ab sofort könnte sie neben der österreichischen Natur, ihren österreichischen Freunden, ihrem österreichischen Sponsor und ihren Tieren auch einen weiteren Grund haben, nach Österreich zu kommen. Der jüngste Bruder ihres Verlobten, des NHL-Spielers P.K. Subban, unterschrieb am Montag nämlich einen Vertrag für den Vorarlberger Eishockey-Klub Dornbirn Bulldogs!