Kaum ein Steuerparadies, kaum eine Pirateninsel, wo Apple nicht Geld geparkt hat: insgesamt schon 250 Milliarden Dollar (knapp 230 Milliarden Euro) im Ausland. Präsident Donald Trump will das Geld in den USA haben und bietet an, die Unternehmenssteuer generell von 25 auf 15 Prozent zu senken, doch Apple konstruiert grenzgeniale weltweite Steuersparmodelle, die den Profit so lange hin und her schieben, bis er so gut wie steuerfrei ist.