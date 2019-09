Doch vor Gericht in Eisenstadt stritt der Sozialhilfeempfänger alles ab: „Ich habe nur Drogen in Wien gekauft und bin dann in den falschen Zug gestiegen und zufällig in Eisenstadt gelandet. Ich habe nirgendwo eingebrochen, sondern bin mit dem Taxi zurück nach Wien gefahren.“ Eine solche Tat habe er doch gar nicht nötig, versuchte der 41-Jährige das Gericht zu überzeugen. Denn trotz Bezugs der Sozialhilfe habe er schwarz gearbeitet und so sogar mehrere Tausend Euro im Monat zusätzlich verdient. „Weshalb hätte ich das dann bitte tun sollen?“, so der Beschuldigte in Richtung der vorsitzenden Richterin. Die sprichwörtlichen Räuber-Geschichten des Angeklagten mochten den Senat freilich nicht so recht überzeugen. Zudem wies die Richterin den Mann darauf hin, dass er sich mit der Schwarzarbeit strafbar gemacht habe. Zur Einholung weiterer Beweise wurde der Prozess vorerst vertagt.