Abfahrtssperren: Zwischen Puch/Urstein und St. Michael im Lungau durfte an den Wochenenden nur der Zielverkehr von der A10 abfahren. Zudem waren die Ortsdurchfahrten von Wals und Grödig für Touristen gesperrt. Schnöll: „Wir haben in Wals, auf der B1, und in Grödig verstärkt kontrolliert, auf der Tauernautobahn vereinzelt.“