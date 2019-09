„Die Flächenförderungen der Agrarindustrie schaffen keine Klimawende, obwohl bis zu einem Viertel der Emissionen hier freigesetzt werden. Man muss rasch umdenken“, erklärt der SP-Politiker aus St. Pölten. Bis 2040 sollen alle landwirtschaftlichen Betriebe „bio“ sein. Laimer: „Abgeordneten anderer Parteien, die nicht am Gängelband von Agrarriesen hängen, sehen das Thema hoffentlich so wie ich.“ Doch die Zusammenarbeit über Parteigrenzen in diesem Bereich könnte schwierig werden. Bauerbund-Direktorin Klaudia Tanner: „Es geht darum, was die Leute und der Markt wollen. Wir sollten keine Bio-Schmähs erzählen. Es gibt in ganz Europa und weltweit keine so naturnahe Landwirtschaft wie in Niederösterreich.“ FP-Landesrat und Landwirt Gottfried Waldhäusl: „Diese Forderung ist in keiner Weise umsetzbar. Es würde sich um einen massiven Eingriff in die bäuerliche Unternehmensstruktur handeln.“