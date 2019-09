Knapp 2000 Fachbesucher werden vom 4. bis 6. Dezember zur 25. Auflage dieses Weltleitkongresses für Holzbau in Innsbruck erwartet. Mit dabei sind die ganz Großen der Branche wie Fermacell, Rothoblaas, Hasslacher Norica Timber, Steico, Isocell oder auch die Tiroler Lokalmatadoren Egger und Binderholz. Für LHStv. Josef Geisler ein starkes Ausrufezeichen für das „Holzland“ Tirol: „Wir sind mit unserer schlagkräftigen Holzindustrie und zahlreichen innovativen Gewerbebetrieben am Sektor Holz in Verknüpfung mit dem Wissenschaftsstandort sowie einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Bergwaldes als Veranstaltungsort bestens geeignet.“