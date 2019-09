„Ich traute meinen Augen kaum, das ist nicht tragbar“

„Im Gemeinderat hat uns Elmar Rizzoli mitgeteilt, dass diese Pfefferspray-Pistolen in einem Koffer im Einsatzwagen aufbewahrt werden und lediglich im Anlassfall - um scharfe Hunde in die Schranken zu weisen - herausgeholt werden. Doch dem ist nicht so, sie sind am Gürtel befestigt. Ich traute meinen Augen kaum, als ich das gesehen habe“, sagt GR Helmut Buchacher, Klubobmann der SPÖ im Innsbrucker Gemeinderat, und führt weiter aus: „Ich habe großen Respekt vor der Arbeit der MÜG und auch nichts dagegen, wenn sie einen normalen Pfefferspray mitführen würden. Auch Bodycams könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber eine Waffe zu tragen, die sie selbst nicht als Waffe bezeichnen, ist nicht tragbar. Dem hinzu kommt, dass die Bürger diese Pfefferspray-Pistolen auf keinen Fall von einer echten Waffe unterscheiden können.“