Weniger Unfälle durch mehr Rücksicht

Im August wurden in Deutschland Regeln - in Österreich ist eine derartige Regelung seit Anfang Juni 2019 in Kraft - für elektrische Tretroller vereinbart. Damit sie sich gut in den Verkehr integrieren, brauche es aber vor allem die Rücksicht derer, die damit unterwegs sind, erklärte ein weiterer Experte.