Trotz widriger Witterungsverhältnisse unternahmen am Sonntag eine Tschechin (43) und ein Deutscher (47) eine Wanderung am Stubaier Höhenweg - und zwar von der Innsbrucker Hütte zur Bremer Hütte. Das Duo geriet in Bergnot, es musste von Einsatzkräften geborgen werden. Die beiden Wanderer zogen sich eine starke Unterkühlung zu.