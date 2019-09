Dramatischer Verkehrsunfall bei Asten in Oberösterreich: Ein Fußgänger ist auf der Westautobahn (A1) mehrfach überfahren und dabei zerstückelt worden. Nachdem die Identität des Mannes zunächst nicht bekannt war, teilte die Polizei am Montagabend nach der Obduktion der Leiche mit, dass es sich bei dem Opfer um einen 27-jährigen Oberösterreicher aus dem Bezirk Linz-Land handelt. Den Einsatzkräften hatte sich am Unfallort ein schreckliches Bild geboten.