Bis zu 900 Brände sind laut Experten jährlich in Österreich auf defekte Elektrogeräte zurückzuführen. Schuld sind auch in Flammen aufgehende Handys. Jüngster, besonders dramatischer Vorfall: Ein Mobiltelefon fing in der Hand einer Patientin des Spitals in Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) plötzlich Feuer.