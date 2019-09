Dabei seien Beweise dafür gefunden worden, dass der Einsatz von Leiharbeitern und die Anzahl der Überstunden von Mitarbeitern, „nicht den Unternehmensrichtlinien entsprachen“.Auch der US-Internetriese Apple bestätigte am Montag, dass Standards nicht eingehalten wurden. Der Konzern wolle eng mit Foxconn zusammenarbeiten, um die Probleme zu beheben. Foxconn war in der Vergangenheit immer wieder wegen der Arbeitsbedingungen in seinen Werken in die Kritik geraten, vor einigen Jahren erschütterte eine Selbstmordserie bei Foxconn die Weltöffentlichkeit.