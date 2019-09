Nachdem der Landesparteivorstand getagt hatte, verkündeten Kucher, Kaiser und Sucher die Ergebnisse, die in einem „Kärnten-Paket“ zusammengefasst wurden. Unter dem Motto „Der Mensch als Maß aller Dinge“, unter dem ja der bundesweite SPÖ-Wahlkampf steht, findet sich in diesem Paket die Wiedereinführung der Aktion 20.000 gegen Arbeitslosigkeit. „Wesentlich ist auch ein Mindestlohn von 1700 Euro, was im Kollektivvertrag geregelt sein soll. Das hat einen Ankurbelungseffekt im Binnenmarkt“, so Landeshauptmann Peter Kaiser.