Ihr Leben ist wie ein Märchen: Königin Maxima wurde am 17. Mai 1971 als Maxima Zorreguieta in Buenos Aires geboren. Ihre Familie war wohlhabend. Ihr Vater war Viezüchter und sie erlebte eine unbeschwerte Kindheit mit ihren Eltern, zwei Brüdern, einer Schwester und drei Halbschwestern in Argentinien.