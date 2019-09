Am kommenden Wochenende treffen sich 150 Hunde aus der ganzen Welt in Schwechat bei der Gebrauchshunde-Weltmeisterschaft, der Dobermann aus Norwegen wird am Fährten-Bewerb und der Unterordnung teilnehmen. Ein Einreiseverbot für Tiere aus dem skandinavischen Land gibt es nicht: „Das müsste vom Ministerium kommen“, so Reinelt.