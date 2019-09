Anfang des Jahres wurde vor der Haustür von Markus L. ein Halteverbot errichtet. Stehen dürfen dort laut Schild nur noch Angehörige einer Botschaft. Nur — es parkt laut Herrn L. dort nie ein Fahrzeug. Was ihn ärgert, denn in Innenstadtnähe sind Parkplätze rar. Seine diesbezüglichen Anfragen an die zuständige Bezirksvorstehung Wien-Alsergrund blieben jedoch unbeantwortet. Weshalb sich der Wiener an die Ombudsfrau gewandt hat: „In der ganzen Gegend hier gibt es kein Gebäude, das mit der Botschaft dieses Landes zu tun hat.“