Auch Löschung des Videos war gefordert worden

In der Anklageschrift war sowohl eine einstweilige Verfügung als auch eine Löschung des Videos gefordert worden. Gudenus, der Anfang September in einem Wiener Lokal geohrfeigt worden war, und sein Rechtsvertreter hatten außerdem verlangt, dass der Beschuldigte bekannt geben muss, an wen er das Video bisher verkauft habe. Zudem müsse er die Summe nennen, die er dafür kassiert habe, hieß es.