Am Wochenende ging es in der FPÖ wieder rund. Nach einem Auftritt der FPÖ Stadträtin Ursula Stenzel bei den vom Verfassungsschutz als rechtsextreme eingestuften Identitären hagelt es nicht nur Kritik an der blauen Stadträtin. Die ÖVP will jetzt noch vor der Wahl die Identitären durch eine Änderung des Vereinsrechts verbieten lassen. Doch was spricht für die Leser der „Krone“ dafür - und was dagegen?