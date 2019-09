Es riecht nach Tischlerei. Kreissägen jaulen, Akkuschrauber sind zu hören. Nicht das Ambiente, das man beim Besuch der weltgrößten Messe für Unterhaltungselektronik erwarten würde, doch am Fachbesuchertag ist die Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin noch Baustelle. Bis tief in die Nacht arbeitet ein Heer von Monteuren an den Ständen in mehr als 20 Messehallen, die tags darauf für die Besucher geöffnet werden. Inmitten des geschäftigen Treibens: die Neuheiten, welche die Elektronikindustrie in den kommenden Monaten und Jahren unters Volk bringen will.