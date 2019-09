Kein Kurswechsel trotz Klima-Hype

Das Migrationsthema, das in den vergangenen Jahren den politischen Diskurs weitgehend bestimmt hat, wurde von der Klima-Debatte abgelöst. Der Vizebürgermeister und Wiener FPÖ-Chef sieht das Klima-Thema in seiner Partei aber ausreichend behandelt und denkt auch nicht an einen Kurswechsel: „Natürlich sehen wir die Einsparung von CO2 als Ziel, und unter Norbert Hofer als Infrastrukturminister gab es die größten Investitionspakete, auch in die Bahn.“