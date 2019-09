Jetzt ist es offiziell: Wie krone.at schon am Sonntag berichtete, wird Dominic Thiem Österreichs Davis-Cup-Team im Kampf um den Aufstieg in das Weltgruppen-Play-off 2020 am Freitag und Samstag in Finnland verstärken. Das bestätigte der 26-Jährige im Rahmen einer Pressekonferenz zu den Erste Bank Open (ab 19. Oktober). Im Video oben sehen Sie, wie sich der Weltranglisten-Fünfte nach seiner Virus-Erkankung zurückkämpfte.