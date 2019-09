Die Fluggesellschaft British Airways streicht wegen eines Pilotenstreiks am Montag nahezu alle Flüge. Es habe keine Möglichkeit gegeben vorherzusagen, wie viele Piloten zur Arbeit kommen oder welche Flugzeuge sie fliegen dürfen. „Wir hatten daher keine andere Wahl, als unsere Flüge zu fast 100 Prozent abzusagen“, hieß es. Am Flughafen Wien fallen alle zehn Flüge aus. Auch am Dienstag sowie am 27. September könnten Verbindungen nach und aus London Arbeitsniederlegungen zum Opfer fallen.