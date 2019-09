Zum ersten Mal seit der Geburt des kleinen Archie ist Herzogin Meghan in ihre Heimat USA gereist und feuerte ihre Freundin, Tennis-Star Serena Williams, im Finale der US Open an. Bevor sie im kostengünstigen Jeanskleid auf den Sitzreihen des Centercourts Platz nahm, eilte die Ex-Schauspielerin ins Yogastudio ihres Vertrauens, um an einer Hot-Yoga-Session mit 60 anderen Sportlern teilzunehmen. Geflogen ist Meghan wegen der Kritik an ihren letzten Privatjetflügen den Berichten zufolge First Class, aber immerhin habe es sich um einen ökologisch freundlicheren Linienflug gehandelt.