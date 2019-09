In den drei Festzelten Gösser-, Wiesbauer- und Wojnars Kaiserzelt werden an den Wiesn-Abenden Bands wie Die Draufgänger, The Grandmas, Meilenstein, Schwoazstoaner – Rock die Quetschn, Die Lauser, BEngelS reloaded, Jambalaya, Oidhoiz, Showdown, Sumpfkröten oder Dirndl Rocker spielen. Am 2. und 9. Oktober gibt es den „Super-Mittwoch“ zu super Preisen.