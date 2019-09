Microsoft und das Entwicklerstudio The Coalition stimmen die Fans der „Gears of War“-Reihe im Launch-Trailer zu „Gears 5“ auf die neueste Episode des Alien-Shooters ein. Im beklemmenden Trailer gibt es keine Gameplay-Szenen, wohl aber atmostphärische Renderclips zu sehen, die Weltuntergangsstimmung vermitteln und auf düstere Atmosphäre hoffen lassen. „Gears 5“ kommt am 10. September exklusiv für PC und Xbox One.