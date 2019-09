Verdienter Sieg in Kategorie Drehpflug Spezial

Den ersten Platz in der Kategorie Drehpflug Spezial holte sich der erfahrene Pflüger Karl Scherrer aus der Landjugend Schardenberg in seinem Heimatbezirk Schärding mit hervorragenden 115,66 Punkten. Gerald Doppermann (Landjugend Esternberg, Bezirk Schärding) folgte ihm mit 109,54 Punkten auf Platz zwei. Mit nur 0,77 Punkten Abstand ergatterte der Sattledter Sebastian Deixler-Wimmer (Bezirk Wels Land) den dritten Platz in der Spitzenklasse.