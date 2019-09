Hefte, Mappen, Lineal, Bleistifte – alles ist bereits fein säuberlich in der mit Autos bestickten Schultasche verstaut. Schon vor Schulbeginn beherrscht der kreative Sechsjährige das Zählen bis 20 und das Schreiben des eigenen Namens. Von Nervosität oder Angst keine Spur. Schließlich hat David einen größeren Beschützer an seiner Seite und weiß bereits vorab, was auf ihn zukommt. „Ich freue mich, dass ich mit meinem älteren Bruder alleine in die Schule gehen darf“, sagt der Taferlklassler. Die Volksschule Großgmain liegt nur fünf Gehminuten von ihrem Elternhaus entfernt. Der Weg führt vorbei an flauschigen Lamas. Der Tennis-Fan hofft, dass Einserschüler Leon fortan im Schulhof auf ihn aufpasst.