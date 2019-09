Samsung gibt bei 5G Gas. Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin kündigte das Unternehmen sein erstes Mittelklasse-Smartphone mit dem schnellen Datenfunkstandard an. Das Galaxy A90 5G richte sich an „Digital Natives“, die etwa besondere Erlebnisse festhalten und unterwegs live streamen wollen, um sie nahezu in Echtzeit mit anderen zu teilen, hieß es. Außerdem haben die Südkoreaner die finale Version ihres 5G-fähigen Galaxy Fold präsentiert.