Nach den Einzeln stand es 3:3, dann gewannen in der Rustenschacher Allee sowohl Gastgeber WAC als auch Titelverteidiger Irdning je ein Doppel – während parallel nur noch ein Duell lief. In dem die Wiener im entscheidenden Tie Break, das bis zum zehnten Gewinnpunkt gespielt wird, bereits 7:4 führten, nur noch drei Punkte fehlten zum Titelgewinn in der Tennis-Bundesliga.